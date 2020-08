Politie vreest dat coronaprotest Berlijn uit de hand loopt ES

29 augustus 2020

12u53

Berlijn ziet het aantal deelnemers aan een demonstratie tegen het gevoerde coronabeleid snel groeien. De politie vreest rellen, later op de dag.

Volgens schattingen van de politie hebben zich al bijna 20.000 mensen in Berlin-Mitte verzameld voor een grote demonstratie tegen het corona-beleid. Maar er is nog steeds een grote toestroom voor de geplande demonstratie, aldus een politiewoordvoerster zaterdagmiddag.

Een grote groep demonstranten is op de grond gaat zitten in de Friedrichstrasse. Daar klinken spreekkoren als ‘Zitten!’ en ‘Verzet!’. Volgens de politie wordt het gevaarlijk krap in de straat. Toegangswegen zijn inmiddels afgesloten, melden Duitse media.

Betogers komen samen bij de Brandenburger Tor waar ze door een politieafzetting willen breken richting het grote park ten westen van de monumentale poort. Volgens plaatselijke media is er al een betoger gearresteerd en zijn er demonstranten door de afzetting heen. De politie vreest dat er later ongeregeldheden uitbreken. Er zijn 3.000 politieagenten ingezet en waterkanonnen staan klaar.

Te dicht op elkaar

De betogers worden door de politie opgeroepen een mondmasker te dragen omdat ze zo dicht op elkaar gepakt staan. Vrijwel geen enkele betoger zou een masker dragen en velen omarmen elkaar en schudden handen. De betoging werd woensdag juist om die reden door het bestuur van de stad verboden, maar rechters hebben dat verbod ingetrokken en gesteld dat onder voorwaarden demonstraties moeten worden toegestaan.

Querdenken 711

De manifestatie is een initiatief van de actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. De maatregelen zijn volgens hen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus.