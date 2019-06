Politie vindt vier lichamen in irrigatiekanaal bij Mexicaanse grens

Redactie

11 juni 2019

03u46

Bron: AD

0

De Mexicaanse politie heeft vier lichamen aangetroffen in een irrigatiekanaal bij de grens met de Verenigde Staten. Het kanaal voert water vanuit de rivier Rio Grande naar boeren in het zuiden van New Mexico en het westen van Texas.