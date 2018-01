Politie vindt vermist meisje (8) na uur terug in 'chocoladefabriek' TT

27 januari 2018

22u33 0 In het Nederlandse Nunspeet werd de politie afgelopen donderdag gealarmeerd omdat een achtjarig meisje vermist bleek te zijn. Gelukkig konden agenten haar na een uurtje al terugvinden in de Nestlé-fabriek in de gemeente. Wat bleek: het meisje was op zoek naar "de chocoladefabriek".

Het meisje trok op haar eentje naar de fabriek van Nestlé omdat ze "zo'n zin had in chocolade", doet de politie van Nunspeet het verhaal op Facebook. Een geldige reden, zullen chocoladeliefhebbers beamen, maar jammer genoeg voor haar trof de achtjarige in de fabriek maar weinig van het lekkere goedje aan. Bij Nestlé in Nunspeet wordt enkel babyvoeding gemaakt.

Enkele fabrieksmedewerkers troffen het meisje aan en verwittigden de politie, die al snel kon achterhalen waar het meisje woonde. Na een uurtje werd ze opnieuw naar haar ouders gebracht.

Ook de politie kon zich overigens wel in de reden voor het weglopen vinden, maar gaf het meisje toch mee dat "zomaar weglopen niet verstandig is".

