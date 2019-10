Politie vindt vader en vijf kinderen in schuilkelder: “Ze verborgen zich jarenlang in afwachting van einde der tijden” AW

15 oktober 2019

16u56

Bron: AD.nl, Belga 126 De zes mensen die de politie aantrof in een schuilkelder van een boerderij in het Nederlandse dorp Ruinerwold zijn vijf kinderen en hun vader. Dat hebben ze zelf tegenover de politie verklaard. Daarnaast is een andere man aangehouden. Hij is de huurder van het pand. “We weten nog niet wat de relatie met de overige personen is. Dit maakt deel uit van ons onderzoek. Hij is opgesloten voor verhoor en zit nog vast”, aldus de politie. De familie zou zich verborgen gehouden hebben “in afwachting van het einde der tijden”.

De gezinsleden gaven zelf aan meerderjarig te zijn. De politie zoekt nog uit of die bewering klopt. Ze zijn onderzocht door een arts. De moeder zou al overleden geweest zijn toen het gezin negen jaar geleden z’n intrek nam in het pand.

Het gezin zou al die tijd al in de boerderij gewoond hebben. Burgemeester De Groot verklaarde in een persconferentie dat er “met alle scenario's rekening gehouden werd”. “Dit is een uitzonderlijke situatie, zoiets heb ik nooit eerder gezien. Het gezin leidde een teruggetrokken bestaan in provisoir ingerichte woonruimtes.”

Een aantal inwoners stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat zou kunnen verklaren waarom ze onder de radar van bijvoorbeeld de zorginstanties gebleven zijn. “Ze zijn nu ondergebracht op een veilige plek. Hun behoefte aan rust wordt gerespecteerd”, aldus nog de burgemeester.

Agenten troffen het gezin aan in een kleine ruimte van de woning. “Het is voorlopig nog onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven”, aldus de politie.

Einde der tijden

De bal ging gisteren aan het rollen toen een 25-jarige man in verwarde toestand in een kroeg opdaagde. Daarop werd de politie door de cafébaas ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar verborg het gezin zich, in afwachting van ‘het einde der tijden’. De 58-jarige huurder van het pand is aangehouden, hij weigerde mee te werken aan het politie-onderzoek.

Lees ook:

Kroegbaas sprak met weggelopen kelderjongen: “Hij was verwilderd en zei dat hij nooit naar school was geweest”