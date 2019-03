Politie vindt ingesneeuwde man terug die vijf dagen in zijn auto overleefde op ... tacosaus TT

04 maart 2019

08u38 0 De 36-jarige Jeremy Taylor raakte vorige week zondag samen met zijn auto ingesneeuwd in de bossen van de Amerikaanse staat Oregon. Pas vijf dagen later vonden reddingswerkers hem en zijn hond Ally terug, levend en wel, maar toch wat hongerig. Het enige waar Jeremey en Ally al die tijd op konden teren, waren pakjes tacosaus.

Jeremy kwam een week geleden met zijn Toyota-jeep vast te zitten op een besneeuwde bosweg in de buurt van Wake Butte, Oregon. Op woensdag sloegen vrienden en familieleden alarm toen ze nog altijd niets van hem hadden gehoord. Donderdag lanceerde de sheriff van Deschutes County een oproep naar getuigen die Jeremy en zijn hond zouden hebben gezien.

Een dag later, toen er een zoek- en reddingsactie op touw werd gezet, werden de twee uiteindelijk teruggevonden. “Jeremy en Ally werden in een goeie conditie teruggevonden, maar ze waren wel uitgehongerd na vijf dagen in de sneeuw”, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens Jeremy kon hij op een gegeven moment niet meer verder en besliste hij zondagavond de nacht door te brengen in zijn jeep. Toen hij op maandagochtend wakker werd, bleek er echter nog meer sneeuw gevallen te zijn en was wegrijden helemaal onmogelijk. De man en zijn hond probeerden te voet weg te geraken, maar door de felle sneeuwbuien was er geen doorkomen aan. Daarop besliste Jeremy terug naar zijn auto te gaan en te wachten. “Ze hielden zichzelf de volgende vier dagen warm door de motor af en toe aan te zetten, af en toe aten ze een pakje taco-saus”, aldus de sheriff.

Jeremy en Ally waren na de reddingsactie vooral blij het er levend vanaf gebracht te hebben. “Taco Bell-saus redt levens!”, grapte hij op Facebook.