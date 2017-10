Politie vindt hoofd en benen van journaliste Kim Wall 10u49

Bron: ANP 100 afp De Deense politie heeft lichaamsdelen gevonden van de onder mysterieuze omstandigheden omgekomen Zweedse journalist Kim Wall. Het gaat om haar hoofd en benen.

Duikbotenmaker Peter Madsen wordt verdacht van moord op de journaliste. Hij zou de stoffelijke resten in stukken hebben gesneden en in zee gegooid om de oorzaak en haar dood te verhullen.



Wall werd op 11 augustus als vermist opgegeven opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen. Haar naakte romp werd op 21 augustus in een baai bij Kopenhagen gevonden. Walls hoofd en ledematen waren spoorloos. De vondst daarvan was vrijdag, aldus de politie. Aan de hand van de tanden werd vastgesteld dat het wel degelijk om Wall ging. Haar armen zijn nog steeds vermist.



De uitvinder Madsen is 12 augustus gearresteerd en wordt beschuldigd van moord op de dertigjarige Zweedse. Hij heeft verklaard dat de journaliste aan boord van zijn duikboot is overleden toen ze een zwaar luik van de boot op haar hoofd kreeg. Volgens de politie is de gevonden schedel intact en zijn er geen breuken gevonden.