Politie vindt gestolen juwelen van Zweeds koningshuis in vuilnisbak terug Redactie

05 februari 2019

13u48

Bron: AD.nl 0 De Zweedse juwelen die vorig jaar op gedurfde wijze gestolen zijn van de koninklijke familie, zijn vermoedelijk weer terecht. Volgens de politie wijst alles er op dat het om de gestolen goederen gaat, maar dat er nog geen 100 procent zekerheid is.

Openbaar aanklager Reeva Devgun zei dat bepaalde objecten waren teruggevonden. Het is echter nog niet zeker of het om de 17e-eeuwse juwelen gaat.



Dieven gingen vorig jaar in Zweden aan de haal met twee begrafeniskronen en een rijksappel uit 1611. Ze roofden de kostbaarheden uit de kathedraal van Strängnäs, waar de ‘riksapple’ en de kronen in een glazen kist lagen uitgestald. De juwelen waren van de oude Zweedse koning Karl IV en zijn vrouw koningin Kristina, die beiden aan het begin van de zeventiende eeuw stierven.



De twee rovers konden vervolgens in een motorboot ontkomen. De snuisterijen die ze bij zich hadden, zijn ongeveer 65 miljoen kronen (ruim 6,2 miljoen euro) waard.

Grootschalige jacht

Nadat duidelijk werd wat de dieven precies hadden meegenomen, werd een grootschalige jacht ingezet. Zonder succes. Een Britse privédetective opperde dat de eeuwenoude diamanten en andere edelstenen mogelijk in Amsterdam of Antwerpen op de zwarte markt zouden belanden.



Maar nu berichtte de krant Aftonbladet op basis van onbekende bronnen dat de buit in de buurt van Stockholm geheel of gedeeltelijk is teruggevonden in een afvalbak. De politie zegt dat hard wordt doorgewerkt om de echtheid van de teruggevonden spullen vast te stellen.



De regalia van Karl IX en zijn echtgenote koningin Kristina behoren overigens niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm.