Politie vindt explosief in populair uitgaanscentrum Amsterdam Bonne Kerstens TT

19 januari 2018

08u20

Bron: AD.nl, Twitter 3 In de Korte Leidse Dwarsstraat, midden in een populair uitgaansgebied in het centrum van Amsterdam, is vannacht een explosief aangetroffen. De politie heeft het onschadelijk gemaakt.

De politie heeft de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen om onderzoek te doen. Het explosief werd rond 4 uur vannacht op straat aangetroffen. De omgeving werd afgezet, maar de omliggende panden werden niet ontruimd. Er is volgens de politie geen direct gevaar voor de omgeving.

Volgens AT5 heeft de EOD vastgesteld dat het om een echt explosief gaat. De politie zei rond 8 uur op Twitter dat het springtuig ontmanteld was. De politie wil niet zeggen voor welk gebouw het voorwerp lag, maar aan de foto's op Twitter is op te maken dat het hoogstwaarschijnlijk ligt voor de beroemde club Jimmy Woo.

Het is niet de eerste keer dat er een explosief wordt aangetroffen bij een uitgaansgelegenheid. Voor de ingang van club ABE aan de Amstelstraat in Amsterdam werd in augustus een handgranaat gevonden. Burgemeester Van der Laan besloot toen om de club maandenlang te sluiten. Het besluit van de burgemeester om de club te sluiten was volgens de rechter legitiem, omdat de veiligheid van voorbijgangers en omwonenden door de granaat ernstig in gevaar is gebracht.

Explosief Korte Leidsedwarsstraat #Amsterdam is door de EOD Defensie onschadelijk gemaakt. Politie is nog ter plaatse in verband met sporenonderzoek. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

De politie stelt in samenwerking met EOD Defensie een onderzoek in ivm aantreffen vermoedelijk explosief in de Korte Leidse Dwarsstraat in #Amsterdam pic.twitter.com/gqfRjvsLWS Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link