Politie vindt cannabisplantage in douchemuur

07 oktober 2019

Inventief is de 30-jarige man wel die gearresteerd werd nadat de politie een cannabisplantage ontdekte in een douchemuur. Vermoedelijk is hij het die de cannabisplantage van 500 vierkante meter bouwde. De politie trof er meer dan 500 planten aan en een geweer met verschillende kogels.