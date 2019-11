Politie vindt 41 migranten in koelwagen in Noord-Griekenland ttr

04 november 2019

14u32

Bron: anp, reuters, belga 2 De Griekse politie heeft vandaag 41 migranten gevonden in een koelwagen op een snelweg in Noord-Griekenland. Zeven van hen kampten met ademhalingsproblemen en zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Het koelsysteem van de vrachtwagen stond uitgeschakeld, voegde hij eraan toe.

Volgens de politie ging het om jongemannen, de meeste van hen hebben de Afghaanse nationaliteit. De politie stopte de vrachtwagen op een snelweg in de buurt van de Noord-Griekse stad Xanthi voor een routinecontrole. De chauffeur, een Georgiër, wordt ervan verdacht de smokkelaar te zijn. Hij werd opgepakt.

Vooraan in de vrachtwagen zat nog een tweede persoon, met de Turkse nationaliteit. Hij slaagde er echter in te ontsnappen en wordt opgespoord, aldus de plaatselijke nieuwssite xanthinews.gr. Xanthi is een stad in het noorden van Griekenland, op de door mensensmokkelaars wel vaker gebruikte weg van Turkije naar Noord-Macedonië. De Griekse politie houdt regelmatig voertuigen op die verbinding tegen.

Vorige maand werden 39 migranten gevonden in oplegger in Essex, het zuiden van Engeland. Zij overleefden de rit niet. De slachtoffers waren afkomstig uit Vietnam. In Vietnam zijn meerdere mensen opgepakt voor mensensmokkel. Ook de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur werd gearresteerd.

