Politie vindt 220.000 euro in Rotterdamse vuilnisbak kv

06 juni 2018

17u46

Bron: Belga 0 De politie heeft gisteravond in een woning in Rotterdam 220.000 euro gevonden in een vuilnisbak. Eerder op de avond troffen agenten in een auto al ruim 30.000 euro aan.

De 30.000 euro werd ontdekt nadat de agenten een verdachte auto hadden zien rijden. Na een achtervolging stapte de passagier uit en ontving hij van een man in een portiek een pakketje, waarna hij weer instapte. Bij een controle van het voertuig vond de politie vervolgens een plastic tas met daarin ruim 30.000 euro.

Daarop werd besloten ook de woning waar het pakketje werd overhandigd te doorzoeken. Daar werd in een vuilnisbak 220.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen. De twee mannen in de auto en de man in de woning zijn opgepakt voor witwassen. Het gaat om een 44-jarige man uit Nederlands Limburg en twee mannen van 33 en 43 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.