Politie vindt 2 uitgehongerde kinderen in hondenhok van huis in Texas

13 februari 2019

Bron: The New York Post, AP, The Dallas Morning News 0 De Amerikaanse politie heeft gisteren een gruwelijke ontdekking gedaan in een woning in Texas. Toen ze er aanbelde omdat de bewoners in een slaande ruzie verwikkeld waren, ontdekten agenten er vier onderkomen kinderen. Twee van hen zaten opgesloten in een hondenhok. Op de koelkast en de voorraadkasten zaten sloten, zodat de kinderen er niet in konden.

“Het ergste geval van kindermishandeling dat ik ooit gezien heb in mijn 44-jarige carrière”, noemde de plaatselijke sheriff het tafereel dat de politie gisteren even voor half acht ’s morgens aantrof in het huis in Decatur, vlakbij Dallas. Twee ondervoede kinderen zaten in een klein hondenhok geperst en twee anderen bevonden zich in een schuurtje, helemaal onder de uitwerpselen.

Honger en dorst

“Alle vier de kinderen hadden honger en dorst”, aldus sheriff Lane Akin van Wise County. “Er was meer dan genoeg voedsel in de schuur, maar de koelkast en de kasten waren afgesloten, zodat de kinderen er niet in konden. Het ging om drie jongens van 1, 3 en 5 jaar en een meisje van 4.”





Het waren de oudste twee kinderen die in het hok zaten, dat amper 90 op 90 centimeter groot was. De kleintjes zaten in de schuur. Ze waren vuil en maar half aangekleed.





Het ruziënde koppel – Andrew Fabila (24) en Paige Harkings (24) – werd beschuldigd van het in gevaar brengen van de kinderen. Harkings werd ook aangeklaagd voor mishandeling. De vrouw bleek de moeder van de vier kinderen te zijn, de man was de vader van één van hen. (lees hieronder verder)

De kinderen werden intussen overgebracht naar een kinderziekenhuis in Fort Worth, waar ze onderzocht zullen worden. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

Volgens de kinderbescherming was er in het verleden al contact geweest met de familie. Die woonde toen nog op een andere plaats.