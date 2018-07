Politie vindt 2,2 miljoen euro cash in horecapand Amsterdam mvdb

18 juli 2018

12u45

Bron: ANP 1 In een horecapand in Amsterdam heeft de politie vorige week bijna 2,2 miljoen euro contant gevonden. Ook zijn er vuurwapens aangetroffen. Acht mensen zijn gearresteerd, op verdenking van witwassen en wapenbezit, heeft de politie vandaag gemeld.

Het Actiecentrum Ondermijning van de Amsterdamse politie had de zaak in de Jan van Galenstraat in het westen van de stad al een tijdje in het vizier. Agenten merkten dat zware criminelen daar hun geld uitgaven en 'zaken deden'. Uiteindelijk volgde de inval.

Van de acht opgepakte mensen zitten er nog drie vast: Amsterdammers van 28, 46 en 48 jaar. De andere vijf zijn voorlopig op vrije voeten. Die komen uit Diemen (Noord-Holland), Arnhem (Gelderland), Amsterdam, Veghel (Noord-Brabant) en Oss (Noord-Brabant) en zijn tussen de 20 en 53 jaar.

De nieuwe Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft het pand laten sluiten. Door de aanwezigheid van wapens, grote hoeveelheden cashgeld en het vermoeden van drugshandel verstoort het bedrijf de openbare orde. Ook wil het stadsbestuur voorkomen dat het pand een ontmoetingsplaats voor criminelen blijft.