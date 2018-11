Politie vindt 161 verwaarloosde honden in woning. En 44 andere in diepvries KVDS

15 november 2018

22u03

Bron: The Washington Post, Fox News 0 De Amerikaanse politie heeft een lugubere ontdekking gedaan toen ze samen met de gezondheidsinspectie een naar uitwerpselen stinkend huis binnenviel in New Jersey. De bewoonster bleek er maar liefst 161 honden te houden in erbarmelijke omstandigheden. En dan hadden de agenten nog niet in de diepvries gekeken.

Donna Roberts (65) werd meteen na de inval aangeklaagd voor dierenmishandeling. Volgens de autoriteiten waren de leefomstandigheden van de honden in haar huis in Shamong - een buitenwijk van Philadelphia - “abominabel en onmenselijk”. “De honden leefden in hun eigen vuil”, zegt Ian Fenkel van de politie. In verscheidene vrieskisten in huis vond de politie bovendien de kadavers van nog 44 andere honden.

Doodgeboren

Aan de New York Post vertelde de vrouw dat de honden doodgeboren waren en dat ze uit haar gedachten waren gegaan nadat ze de dieren 7 jaar geleden in zakken had gestopt en in haar diepvries had gelegd. Ze zei dat ze wilde dat er een autopsie op zou gebeuren.





Volgens de dierenbescherming van Camden County werd er ook “een overweldigende hoeveelheid vlooien” aangetroffen in het huis en lagen er overal “met urine doordrenkte kranten” waar de honden op sliepen. De dieren hadden vergroeide nagels en een doffe vacht en werden door de hulpdiensten met speciale beschermingspakken naar buiten gehaald. De geur van uitwerpselen en ammoniak was zo penetrant, dat verscheidene hulpverleners duizelig en misselijk werden. De hele operatie duurde 2 dagen. (lees hieronder verder)

Volgens de politie waren 4 van de honden in kritieke toestand. Ze werden naar de spoeddienst van een dierenziekenhuis gebracht. De andere honden – waaronder heel wat pups – werden onderzocht en naar asielen in de regio gevoerd. Daar zullen ze geadopteerd kunnen worden.

Onschuld

Zelf houdt Roberts haar onschuld staande. Ze zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan en dat ze de aanklacht zeker zal aanvechten. In afwachting van haar proces werd ze vrijgelaten.

In 2015 kreeg de vrouw al eens een boete van 500 dollar van The American Kennel Club, een organisatie die opkomt voor het welzijn van honden. Ze werd ook zes maanden geschorst omdat ze geweigerd had om inspectieverslagen te delen.