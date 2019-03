Politie vervolgt 14 mensen die video deelden van onthoofding Deense toeriste en er zijn 6 minderjarigen bij KVDS

08 maart 2019

11u38

Bron: Østjyllands Politi, DR 0 De politie in Denemarken heeft 14 mensen – waaronder 6 minderjarigen – aangeklaagd omdat ze een video deelden van de onthoofding van een landgenote in Marokko eind vorig jaar. De Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) waren met vakantie, toen ze op 17 december dood werden gevonden in een berggebied ten zuiden van Marrakesh. Ze bleken de keel te zijn overgesneden door ‘lone wolves’ die trouw hadden gezworen aan terreurgroep IS.

Het nieuws schokte de hele wereld. De jonge vrouwen waren op trektocht in het Atlasgebergte, toen ze overvallen werden door een groepje mannen. Louisa en Maren werden eerst met messen neergestoken. Vervolgens werd een van hen de keel overgesneden en de ander onthoofd. Een van de aanvallers maakte een niets verhullende video van de moord op Louisa en postte die op sociale media. Daar werden de beelden meteen duizenden keren gedeeld.

Rekening

14 Denen die dat deden, krijgen nu de rekening gepresenteerd. De politie van Østjylland kondigde dat gisteren aan op sociale media. “We hebben 118 dossiers onderzocht vanuit het hele land”, klinkt het. “Telkens ging het om het delen van een video die de moord op een vrouw toonde in december vorig jaar, via Facebook Messenger of andere sociale media. Als resultaat daarvan zijn 14 mensen uit 9 verschillende politiezones in staat van beschuldiging gesteld.”





12 van hen worden aangeklaagd omdat ze de aanstootgevende beelden zonder meer deelden. Daarop staat tot 3 jaar cel. 2 anderen maakten zich volgens de politie schuldig aan het verheerlijken van de inhoud van de video. Op dat misdrijf staat een celstraf tot 2 jaar of een boete.

Volgens de Deense openbare omroep DR zijn er bij de 14 beklaagden ook 6 minderjarigen. Twee van hen zijn jonger dan 15 jaar en zullen voor een pas opgericht Comité voor Jeugdcriminaliteit moeten verschijnen. De anderen zullen voor de strafrechter vervolgd worden.

De politie waarschuwt nog om de beelden niet te bekijken als je ze krijgt toegestuurd, maar ze meteen te wissen. De Deense Kindertelefoon kreeg al flink wat oproepen van kinderen die bang waren nadat ze de gruwelijke video hadden gezien.

Hoofdverdachten

De 4 hoofdverdachten van de aanslag werden drie dagen na de feiten overigens opgepakt door de Marokkaanse politie. Ze zouden niet zo lang daarvoor een 15-tal anderen geronseld hebben om een terroristische cel op te richten. Ze besloten al snel dat ze zich zouden richten tegen buitenlandse toeristen. Hoewel ze in een video trouw beloofden aan terreurgroep IS, zouden ze bij het plannen van hun aanslag alleen hebben gehandeld en niet in overleg met Islamitische Staat.