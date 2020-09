Politie verdenkt Belgische veertiger ervan dat hij meisje (5) kocht in Afrika HR

22 september 2020

23u49

Bron: Impala, Correio da Manhã 0 Op de luchthaven in Lissabon (Portugal) is een tot Belg genaturaliseerde man (45) uit de Afrikaanse republiek Guinee-Bissau opgepakt op verdenking van kinderhandel. Dat melden Portugese media. Hij was met een meisje van 5 jaar op weg naar Brussel. Hoewel hij beweerde haar vader te zijn, denkt de politie dat hij haar gekocht heeft, om ze naar België te brengen.

De man en het kind werden zondag tegengehouden op de luchthaven van Lissabon. Daar waren ze net aangekomen met een vlucht vanuit Afrika. De 45-jarige man vertelde dat hij de vader was van het kind en dat ze op weg waren naar Brussels Airport. Een controle wees echter uit dat de documenten van het meisje vervalst waren. Dat gaf de man ook toe.

In de bagage van de man vond de politie geboorteakten, paspoorten, een handgeschreven verkoopsovereenkomst voor een Frans paspoort ter waarde van duizend euro en informatie over enkele bankverrichtingen.

De man wordt verdacht van mensenhandel, vervalsing van documenten en hulp bij illegale immigratie. Hij is in voorlopige hechtenis genomen en zit in Portugal in de gevangenis.

