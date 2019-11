Politie vat dievenbende en neemt ongeveer tienduizend archeologische goederen in beslag ttr

18 november 2019

18u56

Bron: anp 2 Bij een internationale actie tegen de smokkel van oude archeologische vondsten in Europa zijn 23 mensen gearresteerd. Ongeveer tienduizend archeologische goederen ter waarde van miljoenen euro's zijn in beslag genomen, zeiden de Europese politieorganisaties Eurojust en Europol vandaag.

Tijdens de actie zijn meer dan tachtig plaatsen doorzocht in Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Servië. De vondsten kwamen van archeologische vindplaatsen in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië.

Twee verdachten uit de provincie Crotone in Calabrië stuurden het criminele netwerk aan. Tussenpersonen zaten in Dijon, München, Londen en Vrsac (Servië). Volgens het Italiaanse ministerie van Cultuur kwamen politiediensten uit alle betrokken landen in actie bij het oprollen van de bende.

De politie zei dat ze de groep hadden gevolgd sinds mei 2017 met afluisterapparatuur en videobewaking om te zien hoe de kunstschatten werden gevonden en daarna verkocht werden in het buitenland. De misdaadbende opereerde vanuit 'de teen' van Italië en voerde illegale opgravingen uit in gebieden waar officiële archeologen nog moesten beginnen. De dieven liepen weg met onder meer terracotta vazen, beschilderde borden, broches en juwelen.

Onder de doorzochte gebieden bevonden zich plaatsen die dateren uit de vierde en vijfde eeuw voor Christus. In Zuid-Italië bevindt zich veel cultureel erfgoed uit de Griekse en Romeinse tijd.