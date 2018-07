Politie van Luxemburg krijgt Tesla's: "Je hebt een snelle wagen nodig om criminelen te pakken" Redactie

Bron: ANP, Reuters 11 Agenten in Luxemburg kunnen voortaan ook met een Tesla de weg op. Het groothertogdom heeft twee Model S-auto's gekocht. ''De politie kan geen Citroën 2CV op de snelweg gebruiken, je hebt een snelle auto nodig'', zegt minister van transport François Bausch, die hoopt met deze wagens snelrijders en criminelen rapper te kunnen pakken.

Luxemburg is een van de landen dat in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend. Met de aankoop van de elektrische wagens wil het land het goede voorbeeld geven en de CO2-uitstoot verlagen om de doelstelling van het akkoord te halen.

Luxemburg is zo klein dat de politie geen problemen zal krijgen met de actieradius van de accu. Het land is van noord naar zuid ongeveer 80 kilometer lang en van west naar oost ongeveer 50 kilometer breed. ''Onze patrouilles zijn ongeveer 200 kilometer per rit. De accu zal niet voor problemen zorgen'', zegt politiecommissaris Laurent Lentz.

Lentz vindt het nu nog te vroeg om te zeggen of Luxemburg meer Tesla's zal aanschaffen voor de politie. Volgens lokale media heeft het kleine land 100.000 euro betaald per wagen, die voorzien is met extra benodigdheden voor politieagenten.