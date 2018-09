Politie valt binnen in huis net over Belgische grens: huilende peuter en vermoorde vrouw (25) aangetroffen Sebastiaan Quekel

29 september 2018

12u24

Bron: AD.nl 4 In het Nederlandse Bergen op Zoom, net over de Belgische grens, werd afgelopen nacht een 25-jarige vrouw vermoord aangetroffen in haar huis. Bij een inval in de woning stuitte de politie op een huilende peuter. Het kind is opgevangen en bij een pleeggezin ondergebracht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Bij de politie kwam rond kwart over één 's nachts een melding binnen van een ernstige situatie in een appartement aan de Goudbaard in het Nederlandse Bergen op Zoom, net over de Belgische grens. Agenten reden met spoed naar de woning, maar kregen bij aankomst geen reactie vanuit het huis. Ze hoorden wel een kind luid huilen, dus besloten ze de deur te forceren en met getrokken wapens de woning te betreden.

In het huis troffen de agenten een 4-jarige peuter aan. Het kind werd meteen opgevangen en meegenomen naar het bureau. In samenwerking met de spoedzorg van Jeugdzorg Brabant is het kind intussen ondergebracht bij een pleeggezin.

In de woonkamer troffen de agenten vervolgens het levenloze lichaam van een vrouw aan. De vrouw bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.

Politie valt het appartement binnen. Een buurtbewoner stond op straat en filmde het. #ob #bergenopzoom #goudbaard pic.twitter.com/WotnSbnm6G Dirk Verhoeven(@ dirkverhoeven) link