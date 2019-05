Politie valt binnen bij Nederlands veevoederbedrijf, ook huiszoeking in België kg

21 mei 2019

11u45

Bron: Belga 5 De Nederlandse politie is vanochtend binnengevallen bij een veevoederbedrijf in de buurt van Tilburg. Het zou afvalstoffen toevoegen aan het voer en onvoldoende hygiënisch werken. In de zaak werd ook in België een huiszoeking uitgevoerd, klinkt het.

De politie zegt aan het Nederlandse persagentschap ANP "stevig" te willen optreden tegen bedrijven die de regels en keurmerken ondermijnen die de klanten juist moeten beschermen. Het productieproces van het bedrijf is stilgelegd. Samen met het Nederlands Forensisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de omgevingsdienst en het waterschap wordt het terrein onderzocht.



De boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen. Er is ook een huiszoeking gedaan in twee woningen in Tilburg en een woning net over de grens in België. De politie nam twee voertuigen en het vermogen van de hoofdverdachte in beslag.



Belga vernam uit goede bron dat de huiszoeking in België in de Antwerpse gemeente Ravels gebeurde.

