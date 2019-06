Politie valt binnen bij burgemeester Lyon in onderzoek naar mogelijke verduistering kg

05 juni 2019

14u03

Bron: Belga 0 Op het stadhuis van Lyon en in de woning van burgemeester Gérard Collomb is vandaag een huiszoeking gedaan in het kader van een inleidend onderzoek naar mogelijke verduistering van overheidsgeld ten voordele van de ex-partner van de burgemeester. Dat heeft het financiële parket van Frankrijk bevestigd.

Volgens het weekblad Canard Enchaîné werd het onderzoek geopend naar aanleiding van een voorlopig rapport van de regionale rekenkamer van Auvergne-Rhône-Alpes over het bestuur van Lyon. Gérard Collomb zou zijn ex-vriendin Meriem Nouri gedurende meer dan twintig jaar aan verscheidene jobs geholpen hebben bij de stad.



Collomb bevestigde gisterenavond dat Nouri sinds 1995 in verschillende functies tewerkgesteld werd door de stad Lyon. Maar hij was verbaasd dat "onaanvaardbare informatie" verspreid was terwijl de conclusies van het administratieve onderzoek nog niet bekend zijn.



De burgemeester, die in 2020 wil opkomen in de gemeenteraadsverkiezingen, verwees in een mededeling naar hen "die het initiatief hebben genomen informatie te verspreiden die me treft op tien maanden van de gemeenteraadsverkiezingen".