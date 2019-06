Politie valt binnen bij Australische nieuwszender bvb

05 juni 2019

10u39

Bron: Belga 0 De Australische politie is vandaag binnengevallen in de kantoren van de nationale nieuwszender ABC in Sydney nadat de zender in 2017 verhalen publiceerde over moorden die de Australische speciale militaire eenheden hadden gepleegd in Afghanistan.

Op het huiszoekingsbevel waren nieuwschef Gaven Morris en twee onderzoeksjournalisten vermeld die meewerkten aan de verhalen, die bekend zijn als de "Afghan Files", bericht ABC.

Volgens algemeen directeur David Anderson roept de raid een "legitieme bezorgdheid op over de persvrijheid en degelijk openbaar onderzoek naar nationale veiligheid en defensiezaken".

De Australische federale politie (AFP) zei in een statement dat de bevelen zijn uitgevaardigd na "beschuldigingen van het publiceren van geheim materiaal", en ontkende dat er een verband is met een gelijkaardige huiszoeking een dag eerder.

Gisteren deed de politie nog een huiszoeking thuis bij journaliste Annika Smethurst van News Corp Australia, die artikels had geschreven over de plannen van de regering om spionageagentschappen meer macht te geven.

Volgens de Australische journalistenvereniging, The Media, Entertainment and Arts Alliance, was de huiszoeking een "buitensporige aanval op de persvrijheid die journalisten bestraft die berichten over legitieme nieuwsverhalen die duidelijk belang hebben voor het grote publiek".