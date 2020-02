Politie trof vader van schutter ongedeerd aan naast lijken in woning, dader zou slachtoffers in hun auto's hebben beschoten Karen Van Eyken

21 februari 2020

12u21

Bron: Die Welt, Focus, Bild, Het Laatste Nieuws, Belga 24 Schietpartijen Hanau In het Duitse Hanau werden negen mensen in koelen bloede doodgeschoten. Vervolgens bracht de dader zijn moeder om en doodde zichzelf. Een dag na de aanslag zijn meer details aan het licht gekomen. Zo bleef de vader van Tobias Rathjen zowaar ongedeerd. De aanslagpleger zou slachtoffers in hun auto’s hebben beschoten. En de schutter had enkele dagen voor de aanslag duidelijk prospectie gedaan om mogelijke doelwitten te selecteren. Dat is gebleken uit beelden van een bewakingscamera.

Rond 22 uur vielen de eerste schoten in shishabar ‘Midnight’ in het centrum van Hanau. Daarna reed Rathjen (43) met de wagen naar het stadsdeel Kesselstadt om nog meer slachtoffers te maken in een andere shishabar. De dader zou tijdens zijn dolle rit door de stad twee van zijn slachtoffers in hun auto’s hebben beschoten.

Uren na de schietpartijen ontdekte de politie de lijken van de dader en zijn moeder (72) in zijn woning in hetzelfde stadsdeel. Naast de lichamen lag het moordwapen. Een opmerkelijk feit dat nog niet bekend was: ook de vader van Rathjen bevond zich kennelijk in de woning, maar overleefde de beproeving. De politie trof hem ongedeerd aan, schrijft Die Welt.

De 43-jarige dader deed voor de aanslag vermoedelijk al prospectie om mogelijke doelwitten te selecteren. Zo dook Rathjen vier dagen voor het bloedbad op in de Arena Bar waar hij wat later ook zou toeslaan. Dat is gebleken uit beelden van de bewakingscamera, meldt Focus.



Hij droeg een opvallende groene jas die ook te zien was op een achtergrondbeeld in een video - die door Rahtjen online was geplaatst enkele dagen voor de aanslag. De bewakingsbeelden zijn nu in handen van de politie. In het bijzonder roept de duidelijk zichtbare bobbel onder zijn jas vragen op: was de dader al gewapend tijdens zijn bezoek aan de Arena Bar?

Waanideeën

Rathjen geloofde in complottheorieën en werd gedreven door vreemdelingenhaat zoals bleek uit zijn racistisch manifest van 24 pagina’s. De negen slachtoffers van de schietpartijen in de shishabars hadden allen een migratieachtergrond. Aanvankelijk werd nog gezegd dat de schutter - die over een wapenvergunning beschikte - niet op de radar van de politie zat, maar veiligheidsdiensten zouden al maanden op de hoogte zijn geweest van zijn extreme gedachten. In november vorig jaar diende hij nog een klacht in “tegen een onbekende veiligheidsdienst die hem al jaren achtervolgt”. Waanideeën over diensten die hem al van bij zijn geboorte in het geniep achtervolgen en complottheorieën waren hem dus niet vreemd.

Ook de vader van de schutter had in het verleden contact met de autoriteiten via brieven en klachten. De man is echter geen verdachte, maar wordt bestempeld als getuige. Tot nog toe kon zijn vader nog niet worden verhoord. Wanneer de moeder precies is omgebracht, is nog onduidelijk.

Onopvallende bankbediende

Rathjen werd gisteren beschreven als een onopvallende bankbediende die publiekelijk geen extremistische opvattingen uitte.

Hij was altijd vriendelijk. Er was geen vleugje racisme bij hem te bespeuren Claus Schmidt

Claus Schmidt, hoofd van de schietvereniging waar de dader lid van was, zei dat Rathjen “altijd vriendelijk” was. “Hij was totaal onopvallend. Er was geen vleugje racisme of haat jegens buitenlanders bij hem te bespeuren”, zei Schmidt. “We hebben verschillende clubleden met buitenlandse roots en er is nooit enig probleem geweest.”

De man voegde eraan toe dat Rathjen eerder in München had gewoond en gewerkt, maar vorig jaar was teruggekeerd naar Hanau nadat zijn werkzaamheden ginder ten einde waren gekomen.

Rathjen oefende twee of drie keer per week in de schietclub en had gezegd dat hij naar de Verenigde Staten wilde gaan.

Had de schutter medeplichtigen of contacten in Duitsland of het buitenland die mogelijk op de hoogte waren van zijn aanslagplannen? De speurders hopen die vraag de komende weken te kunnen beantwoorden.

(Lees verder onder kaart)

Politieaanwezigheid opgeschroefd

Na de aanslagen in Hanau wordt de politieaanwezigheid in heel Duitsland opgeschroefd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) vrijdag aangekondigd. ‘Gevoelige’ instellingen, en dan vooral moskeeën zullen scherper bewaakt worden. De federale politie zal steun verlenen aan de deelstaten. “Wij zullen een hoge aanwezigheid van de federale politie waarborgen aan stations, luchthavens en in de buurt van de grenzen”, aldus Seehofer tijdens een persconferentie in Berlijn.

De minister zei dat het veiligheidsrisico door rechtsextremisme, antisemitisme en racisme in Duitsland “zeer hoog” is. Seehofer noemde de schietpartijen in Hanau onomwonden een “racistisch gemotiveerde terreuraanslag”. Het is de “derde rechtsterroristische aanslag” in enkele maanden, luidde het.

Wapenwet

Minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) wil onderzoeken of de meest recente aanscherpingen van de wapenwet consequent worden omgezet. Die stipuleren dat de autoriteiten altijd navraag moeten doen bij de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, alvorens ze wapenvergunningen afleveren. Lambrecht wil onderzoeken of dat ook effectief gebeurt, zo stelde ze op dezelfde persconferentie.

Volgens Lambrecht moet duidelijk gemaakt worden “waar de grenzen in deze rechtsstaat zijn”. Ze wil “geen voetbreed” toegeven “aan dit bruine moeras en dergelijke racistische ideologieën”.

