Politie toont voor het eerst beelden van aanval op lesbisch koppel in Londen, oudste dader kent zijn straf SVM

04 december 2019

14u26 22 De politie heeft voor het eerst beelden getoond van de veelbesproken aanval op een lesbisch koppel in Londen. De oudste dader -een jongen van zeventien jaar- kent intussen zijn straf. Hij eiste samen met twee anderen dat Melania Geymonat en Chris Hannigan elkaar op de bus zouden kussen en strelen. Toen dat niet gebeurde, kreeg het stel flinke klappen. De foto met bebloede gezichten ging de wereld rond, toenmalig Brits premier Theresa May noemde de feiten “weerzinwekkend”.

De zeventienjarige ontkende als enige dat de seksuele voorkeur van de dames een rol speelde, maar de rechter geloofde daar niet veel van. “De reden waarom je mevrouw Hannigan zo hard aangepakt hebt is net omdat ze lesbisch is. Daar ben ik zeker van. We spreken hier dus over een haatmisdrijf”, verklaarde Susan Williams. Ze stuurde de dader uiteindelijk vier maanden naar de jeugdzorg en veroordeelde hem ook tot twintig uur gemeenschapsdienst. Daarnaast moet hij zich nog twee weken aan een avondklok houden.

Zijn zestienjarige kompaan gaf toe dat hij de handtas van Geymonat gestolen had en haar gsm verkocht had. Een vijftienjarige bekende dat hij de bankkaart van een van de slachtoffers gebruikt had. Zij zullen hun straf pas volgende maand kennen.

Bekogeld met muntstukken

De feiten dateren van de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 mei. Geymonat en haar vriendin waren op de terugweg van een avondje uit in de Londense wijk West Hampstead en gingen voor het nachtelijke uitzicht bovenaan in de bus zitten. Ze namen vooraan plaats en waren nagenoeg de enige passagiers.

Een groepje jongemannen stapte op, ging in hun buurt zitten en kreeg in de mot dat de twee een koppel zijn. Een signaal om hen te omsingelen en meteen denigrerende opmerkingen te roepen en gebaren te maken. “Ze begonnen zich te gedragen als hooligans en eisten dat we elkaar gingen kussen en strelen zodat ze konden toekijken. Ze zeiden ook openlijk welke standjes ze verlangden, die zouden wij dan voor hen moeten uitvoeren”, verklaarde Melania op Facebook.

De Uruguayaanse trachtte de situatie nog wat te ontmijnen, maar kreeg vervolgens muntstukken naar zich gegooid. Iets waar het groepje -wellicht onder invloed- klaarblijkelijk nog verder verhit van raakte.

“Dacht dat geaardheid hier geen probleem zou vormen”

Melania’s vriendin Chris was de situatie meer dan beu en werd als eerste toegetakeld. Drie daders sloegen haar gezicht tot bloedens toe. Daarna was Melania aan de beurt, zij kreeg slagen op de neus en op haar oog.

Melania, die haar doktersopleiding in Uruguay tijdelijk inruilde voor haar job als stewardess bij Ryanair, was ervan overtuigd dat haar geaardheid geen probleem zou vormen in Londen. Door de bloederige foto van de laffe aanval te delen, wilde ze het geweld tegen vrouwen en leden van de lgbt-gemeenschap aankaarten. “Wat me het meest van streek maakt, is dat zulk geweld klaarblijkelijk als normaal wordt beschouwd”, klinkt het.

“Voelen ons niet onveiliger”

Twee weken na de feiten verklaarde het koppel dat hun veiligheidsgevoel toch niet aangetast was. “Vrienden van mij vonden dat ik zo snel mogelijk weg uit Engeland moest”, aldus Geymonat. “Maar we voelen ons niet onveiliger. Ik heb alleen maar meer zelfvertrouwen gekregen. Ik zal altijd voor mezelf blijven opkomen.”

Volgens het stel kreeg de mishandeling wereldwijde aandacht vanwege de foto op Facebook. “Het was een treffend beeld van twee sympathieke vrouwen die zomaar willekeurig aangevallen werden.”

Lesbische porno

Volgens de slachtoffers is er heel wat mis met de wijze waarop mannen naar vrouwen kijken. En ze viseren daarbij ook lesbische porno. “Dat soort beelden draagt bij aan het idee dat vrouwen objecten zijn die enkel bestaan om de mannelijke blik te plezieren.”

Boris Johnson was in die periode nog geen premier, maar de mogelijkheid alleen al baarde de vrouwen veel zorgen. Jaren geleden had hij het homohuwelijk als een “beestachtig fenomeen” omschreven. “Hij is niet in staat om iets te leiden, laat staan het Verenigd Koninkrijk”, stelde Chris.