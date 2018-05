Politie toont nieuwe beelden van schietpartij Las Vegas: zenuwachtige agenten kammen hotelgangen uit en onderzoeken kamer van schutter Nathalie De Bisschop IVI

03 mei 2018

08u57

Bron: VTM Nieuws, KameraOne 3 De politie van Las Vegas heeft nieuwe bodycambeelden verspreid van de schietpartij in Las Vegas van oktober vorig jaar. Daarop is te zien hoe ze de gangen van het hotel uitkammen en de hotelkamer van de schutter, Stephen Paddock, onderzoeken.

Paddock opende het vuur vanuit een hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay hotel op festivalgangers in het centrum van Las Vegas. Daarbij lieten 58 mensen het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond. Het was de dodelijkste schietpartij uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Op de nieuwe bodycambeelden van een van de agenten is te merken hoe zenuwachtig de politie is wanneer ze de gangen uitkammen op zoek naar de schutter. Zo is te horen hoe de agent bijna zijn wapen had gericht op een ander politieteam. Het valt ook een hotelkamer binnen waarvan de deur op een kier stond.

Op andere bodycambeelden is te zien hoe de politie de hotelkamer binnendringt en op zoek gaat naar de schutter. In de kamer liggen verschillende wapens.

