Politie Sydney raadt aan thuis te blijven vanwege branden jv

21 december 2019

17u48

Bron: ANP/DPA 0 Inwoners van Sydney met vakantieplannen, doen er beter aan thuis te blijven. De stad verlaten met de auto is gevaarlijk door de bosbranden in het gebied, zegt de politie. Tal van belangrijke wegen, zoals de hoofdweg naar de hoofdstad Canberra zijn ook afgesloten vanwege de branden rond de metropool. Alleen al vandaag zijn er zeker twintig panden in vlammen opgegaan. Een man in de regio wordt vermist.

Afgelopen week vroeg de premier van de zwaar getroffen deelstaat New South Wales, Gladys Berejiklian, de bewoners van de brandende regio langs de zuidoostkust tijdens de kerstdagen niet weg te gaan. Ze riep een noodtoestand uit die donderdag afloopt.

Het is zomervakantie in Australië. Veel mensen nemen politici niet in dank af dat ze er wel op uit trekken. De Australische premier Scott Morrison is vervroegd teruggekomen van zijn vakantie op Hawaï, nadat hij verontschuldigingen voor zijn afwezigheid had aangeboden. Morrison praat zondag met leiders van de brandbestrijding.

Zeker 10.000 mensen zijn in New South Wales betrokken bij de bestrijding van de meer dan honderd branden die door de extreme hitte worden aangewakkerd. In de omgeving van Sydney worden dit weekend temperaturen tot 47 graden verwacht. De branden woeden sinds oktober in vier van de acht Australische deelstaten en hebben al acht levens geëist. Naar schatting duizend panden zijn in vlammen opgegaan.