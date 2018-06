Politie stuurt duizenden migranten aan Duits-Oostenrijkse grens terug kv

13 juni 2018

16u36

Bron: Belga 19 Terwijl de politici in Duitsland verder bakeleien omtrent het terugsturen van migranten blijkt dit in alle stilte in de deelstaat Beieren al een praktijk te zijn: zowat de helft van de migranten die aan de Duits-Oostenrijkse grens Duitsland ongeoorloofd willen binnentrekken, wordt teruggestuurd.

Tot mei heeft de federale politie daar ongeveer 4.600 mensen gecontroleerd die niet het recht hadden Duitsland binnen te reizen, zei woordvoerder Matthias Knott van de directie van de Bundespolizei in München. Van hen zijn zowat 2.450 mensen teruggestuurd, of ongeveer 53 procent.

"Wij bedienen ons van het instrument van terugwijzing in het kader van onze juridische mogelijkheden", aldus Knott. "Het doorslaggevend punt bij politiecontrole aan de grens is of de voorwaarden voor inreis vervuld zijn".

De meeste teruggewezenen komen uit Nigeria, Afghanistan, Servië, Albanië en Irak.

Ook vorig jaar hebben agenten van de Bundespolizei in Beieren ongeveer de helft van de migranten die de Oostenrijks-Duitse grens wilden oversteken teruggestuurd. Volgens de federale politie probeerden daar zowat 14.650 mensen ongeoorloofd in te reizen. Goed 7.000 zijn teruggestuurd.

Beieren is de enige Duitse deelstaat die aan Oostenrijk grenst.