Politie stelt dodentol gasexplosie Slovakije weer bij tot zeven

07 december 2019

Bij de gasexplosie gisteren in een twaalf verdiepingen tellend gebouw in Presov, in het oosten van Slovakije, zijn zeven doden geteld. Een persoon is nog vermist. Dat meldt de politie vanmiddag, nadat ze eerder op de dag nog sprak van elf doden.