Politie stelt dodentol gasexplosie Slovakije weer bij tot acht

TT ES

07 december 2019

19u30

Bron: Belga

Na de gasexplosie gisteren in een twaalf verdiepingen tellend appartementsgebouw in Presov, in het oosten van Slovakije, zijn al zeven lijken geborgen. Van één persoon die nog altijd vermist is, gaat de politie uit dat die ook is overleden. Meer dan veertig mensen raakten gewond. De explosie en daaropvolgende brand zou zijn veroorzaakt door een slecht omgebouwde gasinstallatie, zo vermoedt de brandweer.