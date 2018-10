Politie staat voor een raadsel: twee zussen spoelen vastgebonden aan elkaar aan in New York Sven Van Malderen

31 oktober 2018

13u52

Bron: New York Post, The Guardian, Arabnews, The Cut 4 Macabere ontdekking aan de oever van de Hudson-rivier in New York: exact een week geleden spoelden daar de lijken van twee jonge vrouwen aan. Ze waren via hun middel en enkels met ducttape vastgebonden aan elkaar. De identificatie gebeurde vrij snel: de slachtoffers bleken Saudische zussen die recent asiel aangevraagd hadden in de Verenigde Staten. Wat hen overkomen is, blijft vooralsnog een groot mysterie.

Rotana (22) en Tala Farea (16) droegen allebei een zwarte legging en een zwart jasje met een bonten rand. Volgens de politie hebben hun lichamen niet zo heel lang in het water gelegen.

De speurders gingen er eerst van uit dat de meisjes een bizar zelfmoordpact uitgevoerd hadden. Ze zouden dan van de George Washington Bridge gesprongen zijn en -honderd huizenblokken verder- in Riverside Park geëindigd zijn.

Die hypothese mag intussen echter zo goed als zeker van tafel geveegd worden. Een val van die hoogte zou immers veel meer schade toegebracht hebben aan hun lichamen. En volgens de autopsie zouden ze die wanhoopsdaad overdag moeten uitgevoerd hebben. Waarom heeft geen enkele chauffeur hen dan op de brug gezien?

Vermist

Tala en Rotana verhuisden in 2015 met hun ouders van de Saudische stad Jeddah naar een buitenwijk van Fairfax (Virginia). Volgens de ‘New York Times’ werden de twee al verschillende keren als vermist opgegeven. Toen agenten hen vorig jaar terugvonden, vroegen ze naar verluidt zelf om bescherming. Zo belandden ze een tijdje in een opvangcentrum. Volgens de moeder waren de zussen weggelopen omdat de hele familie dreigde teruggestuurd te worden naar Saudi-Arabië.

Twee maanden geleden zou de geschiedenis zich herhaald hebben. De familie ontkent echter dat er sprake was van een vermissing. “Van Rotana wisten we dat ze naar New York getrokken was voor haar studies”, klinkt het. “Tala verdween niet veel later, maar we ontdekten snel dat ze haar oudere zus achterna gereisd was. Er bleef contact met beiden, tot vorige week. Toen hebben we hen inderdaad weer als vermist opgegeven. Hun moeder toonde zich beschermend, maar er was zeker geen problematische thuissituatie.”

De politie speurt nu de oever af, in de hoop te kunnen ontdekken waar de meisjes precies in het water beland zijn. “We willen precies weten wat hen overkomen is. We zullen niet rusten vooraleer gerechtigheid geschied is”, aldus politiechef Dermot Shea.