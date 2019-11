Politie sluit deel van centrum Nijmegen af vanwege “man met vuurwapen” ADN

19 november 2019

17u12

Bron: Belga, ANP 4 De politie heeft vanavond een deel van het centrum van de Nederlandse stad Nijmegen afgesloten omdat een man ermee dreigt mensen neer te schieten. Dat heeft Omroep Gelderland op gezag van de politie gemeld.

De man heeft zich verschanst in een kantoorpand in de omgeving van de Hertogstraat en heeft mogelijk een wapen bij zich.



De politie laat een onderhandelaar en een bijzondere eenheid naar het Nijmeegse centrum komen, zegt een woordvoerder. Of de man mensen in gijzeling houdt is nog niet duidelijk. Hij zou in een gebouw zitten waarin een organisatie voor begeleid wonen is gevestigd.



Agenten op straat dragen kogelwerende vesten. Publiek wordt op grote afstand gehouden.

Bij politie is melding binnengekomen van een man die in een kantoorpand in het centrum dreigt met geweld. Politie heeft de omgeving van de Hertogstraat ruim afgezet. Verzoek is om instructies van afdeling Toezicht en de politie op te volgen. Wij houden u op de hoogte.^fdv Politie Nijmegen(@ POL_Nijmegen) link

