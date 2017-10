Politie slaat alarm: dit meisje wordt misbruikt op Darknet, maar dader blijft al jaar onvindbaar Sven Van Malderen

16u44

Bron: Bild 0 BKA De Duitse politie slaat alarm: dit kind wordt misbruikt, maar voorlopig is er nog geen enkel spoor naar de dader. Bij wijze van hoge uitzondering worden nu beelden van het jonge slachtoffer verspreid, in de hoop dat iemand haar herkent. De vrees bestaat immers dat ze nog steeds onder zijn controle vertoeft.

Procureur-generaal Georg Ungefuk beklemtoont hoe zeldzaam deze gang van zaken is. "De laatste keer dat we beelden van een slachtoffer aan het grote publiek getoond hebben, dateert van 2007. Meestal vinden we zelf genoeg aanwijzingen, maar dat is deze keer anders. De dader gaat gestructureerd en zeer voorzichtig te werk. Hij laat geen sporen achter."

BKA

Op het zogenaamde Darknet -een anoniem en besloten deel van internet- zijn al verschillende filmpjes opgedoken waarin te zien is hoe het meisje verkracht wordt. Haar leeftijd wordt op vier of vijf jaar geschat.

BKA

De tijd dringt, want de pedofiel in kwestie zet opvallend snel nieuwe beelden online. "Normaal duurt het een half jaar vooraleer daders een tweede filmpje maken. Ze willen eerst kijken hoe het internet reageert. Maar hier gaat het veel sneller: we spreken over negen video's die gemaakt werden tussen oktober 2016 en juli 2017. We hebben geen andere keuze dan de foto's van het kind openbaar te maken."

BKA

De speurders gaan ervan uit dat het misbruik ergens in Duitsland zelf plaatsvindt. Wie nuttige tips heeft, kan terecht op deze site. Mailen kan ook via fahndung@bka.bund.de.