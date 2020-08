Politie schiet zwarte man neer, oproer breekt uit in Wisconsin HAA

24 augustus 2020

09u32

Bron: CBS, Reuters 2 Er is opnieuw geweld uitgebroken in de VS na een politie-optreden tegen een zwarte man. De 29-jarige Jacob Blake werd gisterenavond in Wisconsin meerdere keren geraakt door politiekogels en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van het schietincident circuleren schokkende beelden op het internet.



Video shows #Wisconsin police shooting a Black man multiple times as he enters a car on Sunday. The man, identified by Wisconsin Gov. Tony Evers (D) as Jacob Blake, is in serious condition, according to the Kenosha Police Department. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iPfeESWwGO CCTV+(@ CCTV_Plus) link

Volgens lokale media werd de politie gisterenavond opgeroepen voor een “incident in de huiselijke sfeer” in Kenosha, een stad met ruim 100.000 inwoners langs het Michiganmeer in het noorden van de Verenigde Staten.

In het filmpje is te zien hoe een zwarte man richting een zwarte SUV stapt met in zijn zog twee blanke politieagenten, van wie er één een wapen op de rug van de man richt. Wanneer de zwarte man het portier van de auto opent, zijn geweerschoten te horen. Zeven in totaal, aldus lokale media. Naast het voertuig staat een vrouw die hysterisch begint te schreeuwen.

Ernstig gewond

De neergeschoten man heet Jacob Blake, zo maakte de gouverneur van Wisconsin bekend op Twitter. De politie gaf geen details vrij over de aanleiding van de schietpartij. Ze bevestigt enkel dat het slachtoffer meteen naar het ziekenhuis werd overgebracht. Lokale media berichten dat de man ernstig gewond raakte. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is.

Het departement Justitie in Wisconsin zal de schietpartij onderzoeken. “Wij zijn tegen buitensporig geweld en onmiddellijke escalatie tegenover Black Wisconsinites (zwarte inwoners van Wisconsin, nvdr.)”, reageerde gouverneur Tony Evers via Twitter op de gebeurtenissen. Hij wees erop dat de feiten zich op klaarlichte dag afspeelden en dat Blake “niet de eerste zwarte man of persoon is die wordt neergeschoten door de politie in onze staat of ons land”.

Oproer

Na de schietpartij trokken woedende inwoners van Kenosha en Wisconsin naar de plaats waar Blake werd neergeschoten. Ze gooiden met stenen en molotovcocktails naar de politie, zo blijkt uit beelden die via Twitter werden verspreid. Eén agent zou daarbij gewond zijn geraakt. Demonstranten stichtten ook vuur en plunderden winkels. De politie reageerde op de onrust door een avondklok in te voeren die loopt tot zeker 7 uur maandagochtend (plaatselijke tijd).

#Riots in #Kenosha: #Wisconsin, after police shot #JacobBlake, a #black man. Rioters vandalized the Kenosha courthouse in response to the shooting of Jacob Blake.

- #Blake is in critical condition in ICU

- Dozens of police cars damaged during riots

- #Curfew implemented pic.twitter.com/jFujnU1VBq Rohit Dhyani(@ RohitDhyani) link