Politie schiet zwarte man (29) in de rug in Wisconsin: “Voor de ogen van zijn zonen”

24 augustus 2020

09u32

Bron: CBS, Reuters, Washington Post 22 Er is opnieuw oproer uitgebroken in de VS na een politie-optreden tegen een zwarte man. Jacob Blake (29) werd gisterenavond in Wisconsin meerdere keren geraakt door politiekogels. Dat gebeurde “voor de ogen van zijn drie zonen”, zegt een burgerrechtenadvocaat. Blake werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Van de schietpartij circuleren schokkende beelden op het internet.



Volgens lokale media werd de politie gisterenavond opgeroepen voor een “incident in de huiselijke sfeer” in Kenosha, een stad met ruim 100.000 inwoners langs het Michiganmeer in het noorden van de Verenigde Staten.

In het filmpje is te zien hoe een zwarte man richting een zwarte SUV stapt met in zijn zog twee blanke politieagenten. Volgens omstanders had het slachtoffers eerder een ruzie tussen twee vrouwen willen sussen. Een politieagent richt zijn wapen op de rug van de man. Wanneer die in de wagen wil stappen, zijn schoten te horen. Zeven in totaal, aldus lokale media. Naast het voertuig staat een vrouw hysterisch te schreeuwen.

Ernstig gewond

De neergeschoten man heet Jacob Blake, zo deelde de gouverneur van Wisconsin later mee op Twitter. Hij zou ongewapend zijn geweest. Volgens Kenosha News werd Blake voor de ogen van zijn kinderen verwond. Zijn drie zonen zaten in de zwarte SUV, bevestigt burgerrechtenadvocaat Ben Crump op Twitter.

Confirmed: Jacob Blake’s 3 SONS were IN THE CAR he was getting into when @KenoshaPolice shot him tonight. They saw a cop shoot their father. They will be traumatized forever. We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our kids deserve better!! #JusticeForJacobBlake Ben Crump(@ AttorneyCrump) link

De politie gaf geen details vrij over de aanleiding van de schietpartij. Ze bevestigt enkel dat het slachtoffer ernstig gewond raakte en meteen naar het ziekenhuis is overgebracht. Het is niet duidelijk hoe Blake er nu aan toe is. Het departement Justitie in Wisconsin zal de omstandigheden van de schietpartij onderzoeken. De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gezet.

Gouverneur Tony Evers heeft op Twitter gereageerd op de feiten. “We zijn tegen buitensporig geweld en onmiddellijke escalatie tegenover Black Wisconsinites (zwarte inwoners van Wisconsin, nvdr.)”, zei de Democratische politicus. Evers wees erop dat de feiten zich op klaarlichte dag afspeelden en dat Blake “niet de eerste zwarte man of persoon is die wordt neergeschoten door de politie in onze staat of in ons land”.

Hij benadrukte tegelijk dat de precieze omstandigheden van het incident nog niet opgehelderd zijn.

Video shows #Wisconsin police shooting a Black man multiple times as he enters a car on Sunday. The man, identified by Wisconsin Gov. Tony Evers (D) as Jacob Blake, is in serious condition, according to the Kenosha Police Department. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iPfeESWwGO CCTV+(@ CCTV_Plus) link

Oproer

Woedende inwoners trokken na de feiten naar de plaats van de schietpartij. Ze gooiden met stenen en molotovcocktails naar de politie, zo blijkt uit beelden op Twitter. Een agent zou daarbij gewond zijn geraakt. De betogers verzamelden later op de avond ook elders in de stad. Ze stichtten vuur en plunderden winkels.

De autoriteiten in Kenosha hebben een nachtelijk uitgaansverbod uitgevaardigd. Dat loopt nog zeker tot 7 uur maandagochtend (plaatselijke tijd).



#Riots in #Kenosha: #Wisconsin, after police shot #JacobBlake, a #black man. Rioters vandalized the Kenosha courthouse in response to the shooting of Jacob Blake.

- #Blake is in critical condition in ICU

- Dozens of police cars damaged during riots

- #Curfew implemented pic.twitter.com/jFujnU1VBq Rohit Dhyani(@ RohitDhyani) link

Het incident komt na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van de zwarte man George Floyd (46) door toedoen van een blanke agent in Minneapolis. Zijn overlijden ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld, hevige rellen en plunderingen, waardoor de Amerikaanse politie onder zware druk is komen te staan. In veel steden is het vuurwapengeweld sinds mei enorm toegenomen.

Afgelopen vrijdag schoot de politie in Lafayette (in de Amerikaanse staat Louisiana) nog een zwarte verdachte met een mes neer die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.