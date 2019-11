Politie schiet vrouw (48) neer in Alkmaar, schoolkinderen zijn getuige OH

13 november 2019

10u54

Bron: AD.nl - NH Nieuws 5 NEDERLAND Agenten hebben vanochtend op een 48-jarige vrouw geschoten die voertuigen aan het vernielen was tegenover een basisschool in de Nederlandse stad Alkmaar (provincie Noord-Holland). Ook sloeg ze ruiten kapot. Volgens de lokale omroep NH Nieuws zagen schoolkinderen de schietpartij gebeuren.

Rond 8.10 uur kreeg de politie een melding van een persoon die vernielingen aan het aanrichten was in de straat. Toen de politie even later arriveerde, volgde de vrouw de aanwijzingen van de agenten niet op. Hierop zagen agenten zich genoodzaakt om gericht op de persoon te schieten. Het slachtoffer is gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



Leerlingen van de basisschool Durv! hebben gezien hoe de politie de persoon neerschoot, volgens NH Nieuws. “Het gebeurde hier echt om de hoek. Er zou een vrouw met een groot mes langs het gebouw zijn gelopen. We hebben de kinderen direct naar binnen gehaald”, vertelt een medewerker. De school wilde op vragen van onze collega’s van AD.nl niet reageren.



De politie onderzoekt de zaak verder en kon het verhaal van de school nog niet bevestigen. De Rijksrecherche, het Nederlandse controleorgaan inzake overheid en politie, stelt een onderzoek in naar het handelen van de agenten. Op Twitter circulerende berichten dat hiermee een terroristische aanslag is voorkomen, is volgens de politie fake news.

Aanvulling incident #Alkmaar: Neergeschoten persoon betreft vrouw van 48 jaar uit #Alkmaar. Slachtoffer nu voor behandeling in het ziekenhuis. Onderzoek van de Politie en Rijksrecherche loopt. Later meer informatie. Politie NHN(@ POL_NHN) link

Aanvulling incident #Alkmaar: Er gaat een bericht rond op Twitter (zie afbeelding in bijlage). Dit betreft #fakenews. Informatie in tweet klopt niet. pic.twitter.com/3fPx2eduUS Politie NHN(@ POL_NHN) link

Bij een incident op de #Priemstraat in #Alkmaar hebben agenten op een persoon geschoten. Slachtoffer is gewond. Later meer informatie. Politie NHN(@ POL_NHN) link