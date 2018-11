Politie schiet verkeerde man neer na schietpartij in VS, schutter blijft op vrije voeten kg

26 november 2018

11u39

Bron: New York Times, CBS News 1 De politie in de Amerikaanse staat Alabama geeft toe dat ze per vergissing een zwarte twintiger hebben doodgeschoten na de schietpartij in een Amerikaanse winkelcentrum in Hoover vorige week. Een tweehonderdtal mensen kwam dit weekend samen op de plaats van het incident om hun protest te uiten.

Op donderdagavond schoot de politie de 21-jarige Emantic Fitzgerald Bradford Jr. dood, in de waan dat hij het vuur had geopend in het winkelcentrum en een 18-jarige man en 12-jarig meisje had verwond. Een dag later maakte de politie bekend dat Bradford wellicht toch niet de schutter was.



Volgens de politie zou Bradford een wapen hebben vastgehouden terwijl hij wegvluchtte van de scène. Maar hij “heeft waarschijnlijk niet de kogels afgevuurd” die de twee tieners raakten, zo klinkt het in een statement. De politie gaat er bovendien nu van uit dat het om meerdere schutters gaat: zij zijn nog niet gevat.

Leger

Bradford had een vergunning om een wapen te dragen en werd opgeleid in het Amerikaanse leger, tot hij in augustus werd ontslagen, bevestigt zijn familie aan de Amerikaanse pers. Het gaat om een “general discharge”, wat doorgaans wordt gebruikt voor militairen die niet aan de eisen van het leger kunnen voldoen.



Zijn moeder zegt dat het waarschijnlijk is dat hij de mensen in het winkelcentrum probeerde te helpen tijdens de schietpartij. “Hij probeerde iemand te zijn die hielp om mensen te redden, maar toch werd hij gedood”, aldus de advocaat van de vrouw.

De politie voert een intern onderzoek naar de feiten. De agent die Bradford doodschoot, wordt geschorst tot het onderzoek wordt afgerond. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Protest

Op zaterdag kwamen een tweehonderdtal mensen samen in het winkelcentrum om te protesteren tegen het politiegeweld. Ze hielden een moment stilte op de plaats waar de twintiger werd doodgeschoten. Verschillende betogers eisen meer uitleg over de feiten. “Waar zijn de beelden van de bodycam? Waarom hebben we die nog niet gezien?” vroeg een manifestant volgens CBS News.

