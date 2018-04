Politie schiet Nederlander (51) dood in Luxemburg HA

Een 51-jarige Nederlander is vorige week om het leven gekomen in Luxemburg toen hij werd beschoten door de politie.

De automobilist probeerde een verkeerscontrole te ontlopen, waarop de politie schoot. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Pas nu is bekend geworden dat hij uit Nederland kwam, melden Luxemburgse media.



De in Duitsland woonachtige man was een bekende van de politie en had in Luxemburg een rijverbod.