Politie schiet messentrekker neer tijdens protesten New York: drie agenten gewond, aanvaller kritiek HAA

04 juni 2020

11u11

Bron: ANP, Reuters 3 Een man heeft tijdens de protesten in New York een politieman met een mes in de nek gestoken. Twee andere agenten die daarna in actie kwamen, raakten gewond voordat ze de messentrekker neerschoten.

De aanvaller en de drie politieagenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De messentrekker verkeert in kritieke toestand, de toestand van de drie agenten is stabiel, aldus de politie.

De aanval gebeurde gisterenavond in de New Yorkse wijk Brooklyn, waar ondanks de avondklok een grote demonstratie plaatsvond tegen racisme en buitensporig politiegeweld, in de nasleep van de dood van George Floyd (46) op 25 mei in Minneapolis. Naar verluidt was de messentrekker rustig op een van de politiemensen afgelopen. Plots trok hij een mes en stak de agent in de nek.



De politie spreekt van een laffe aanval. De agenten die bij het incident betrokken raakten, waren ingezet om plunderingen te stoppen. Het is volgens de New Yorkse politie niet duidelijk of de aanval te maken had met de protesten.

