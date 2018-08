Politie schiet man neer die met mes zwaaide bij Albert Heijn in Naaldwijk Graziella Gioia

28 augustus 2018

00u00

Bron: AD.nl 0 De politie heeft vanavond een man neergeschoten die met een mes zwaaide in het Nederlandse Naaldwijk. Volgens een politiewoordvoerder schreeuwde hij naar omstanders die aan het winkelen waren bij een Albert Heijn-supermarkt.

De man zwaaide ter hoogte van de supermarkt op de Verdilaan in Naaldwijk met een mes om zich heen. Om hem onder controle te krijgen moest de politie meermaals op hem schieten, zo bevestigt de politie. Ook een politiehond is ingezet.



Er is een traumahelikopter ingezet. De dader is met spoed, onder begeleiding van verkeerspolitie, naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak.

De persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Haag kan nog niets zeggen over de identiteit van de man en over een verdenking. Wat de man precies schreeuwde, is niet duidelijk. Volgens omstanders zou de man 'allahu akbar' geroepen hebben, maar dat wordt niet bevestigd door de politie of het OM.

Omstanders die het incident meemaakten, zijn in shock vertellen ze. In het dorp heerst onrust en wordt de link gelegd met een dode die vanavond in de bosjes aan de Lange Broekweg in Naaldwijk werd aangetroffen. Volgens de politiewoordvoerder hebben deze twee incidenten echter niets met elkaar te maken.

Op de video hierboven, die een Twitteraar op het sociale medium plaatste, valt te zien dat de man zich niet snel overgeeft. Je hoort schoten, de man komt de straat op lopen en lijkt de agenten aan te willen vallen. Agenten weten hem uiteindelijk te overmeesteren.