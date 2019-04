Politie rukt uit voor inbreker... die stofzuiger blijkt te zijn DVDE

11 april 2019

12u01

Bron: CNN 1

In de Amerikaanse staat Oregon is de politie uitgeruikt voor een speciale dief. Een vrouw had hen gebeld omdat ze een verdacht geluid hoorde in haar badkamer. Achteraf bleek de dief ongevaarlijk: het ging namelijk om een robotstofzuiger.