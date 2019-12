Politie rolt illegale organisatie hondengevechten op in Brazilië Redactie

17 december 2019

09u55

In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn tientallen mensen opgepakt die in verband worden gebracht met een internationale organisatie in illegale hondengevechten. De verdachten werden opgepakt bij een macaber evenement, waarbij de deelnemers zelfs geroosterd hondenvlees voorgeschoteld kregen, zo melden de Braziliaanse autoriteiten.

De politie wist negentien pitbulls te redden uit een pand aan de rand van Sao Paulo. Volgens de politie namen zij vorig jaar deel aan een internationale competitie in hondengevechten die in de Dominicaanse Republiek werd gehouden. Foto’s en videobeelden van de politie toonden zwaar ondervoede honden met bloedige littekens op hun snuit. Een van de honden leek zelfs niet meer in staat zichzelf op te tillen.

Een van de gearresteerden was een Amerikaanse man uit Californië die optrad als scheidsrechter op het moment dat de politie zaterdagavond het pand binnenviel. Ook een Mexicaanse en Peruaanse man werden opgepakt, zo zeiden politiefunctionarissen op een persconferentie.

Het onderzoek van de Braziliaanse politie richtte zich in eerste instantie op een fokker en een trainer in de Braziliaanse staat Parana. Agenten volgden de twee en werden zo naar het pand geleid waar de gevechten plaats hadden. Volgens de politie wordt er over de hele wereld online gewed op de hondengevechten en gaat er veel geld in om.