Politie Rio de Janeiro vindt veertien lijken in illegaal graf TT

06 juli 2019

07u06

De politie in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft zeker veertien lichamen gevonden van mensen die vermoedelijk gedood zijn door paramilitaire milities. Dat heeft de politie van Rio bekendgemaakt.

De lichamen werden gevonden in een illegaal graf in de wijk Itaboraí in het westen van de stad. Veel lichamen waren volgens de politie al in verregaande staat van ontbinding. Ook zijn er veel botten gevonden, mogelijk zijn meer dan de tot nu toe geborgen veertien lichamen gedumpt. De om het leven gebrachte mensen werden ontvoerd, gemarteld en daarna vermoord.

Het graf werd gevonden tijdens een onderzoek naar de paramilitaire militie die in het gebied opereert. Die bestaat uit actieve en oud-leden van de Militaire Politie, die jacht maken op drugsbendes, maar ook zelf bedrijven, ondernemers en bewoners afpersen. De laatste achttien maanden zou de militie in Itaboraí zeker vijftig moorden hebben gepleegd. Sinds donderdag heeft de civiele politie van Rio 45 leden van de bende opgepakt.