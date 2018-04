Politie rijdt demonstrante aan tijdens protestmars tegen dood ongewapende zwarte Amerikaan TT

01 april 2018

12u00

Bron: ABC News 0 Afgelopen nacht werd er in Sacramento, hoofdstad van Californië, opnieuw gedemonstreerd tegen politiegeweld dat gericht is tegen zwarten in de VS. Een demonstrante werd daarbij aangereden door een politieauto en ligt in het ziekenhuis.

De California Highway Patrol bevestigde dat rond 21 uur lokale tijd (7 uur vanochtend Belgische tijd) een vrouw werd aangereden door een voertuig van het Sacramento County Sheriff's Department. Een ambulance kwam ter plaatse en bracht de man naar het ziekenhuis. Hij zou in stabiele conditie verkeren.

In Sacramento waren opnieuw protestacties aan de gang tegen het overmatige politiegeweld tegen zwarten in de VS. Gisteren raakte bekend dat de zwarte Amerikaan Stephon Clark (22) midden maart zeven keer door de politie in de rug werd geschoten toen hij met zijn gsm in zijn hand in de tuin van zijn grootmoeder stond. De politie dacht dat Clark een wapen in zijn handen had en vuurde in totaal 20 keer op de man.

Twee politieauto's raakten bij de demonstratie gisteren omsingeld door een aantal demonstranten. De agenten waarschuwden hen vier keer dat ze aan de kant moesten gaan, vooraleer ze ook effectief doorreden. De achterste auto reed daarbij een van hen aan met zijn rechtervoorbumper. De politieauto reed daarop verder.

De politie zegt het incident te zullen onderzoeken.