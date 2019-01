Politie redt babymeisje van vriesdood, ze lag met haar dronken moeder in de sneeuw KVE

11 januari 2019

17u15

Bron: Krone 0 Dankzij het alerte optreden van enkele passanten kon de politie een babymeisje van de vriesdood redden in de regio Allgäu ten westen van München.

Voorbijgangers hadden de hulpeloze moeder woensdag dronken in de sneeuw aangetroffen naast een wandelweg in Kaufbeuren. De vrouw hield een baby vast die duidelijk niet de juiste kledij aanhad om de winterkoude te doorstaan. De toevallige passanten alarmeerden daarop de politie.

Agenten wikkelden de zuigeling in een uniform in afwachting van de komst van de ambulance. “Nadat het kleine meisje een warm mutsje kreeg opgezet, viel ze onmiddellijk in slaap”, meldde de politie gisteren.

Moeder en het kind werden in het ziekenhuis opgenomen. De politie bracht de jeugdbescherming op de hoogte om eventuele verdere stappen te onderzoeken.

