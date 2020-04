Politie redt 44 migranten bij oversteek Kanaal AH

17 april 2020

17u25

Bron: Belga 0 Donderdagnacht en vrijdagmorgen zijn in totaal 44 migranten, die trachtten het Kanaal richting Groot-Brittannië over te steken, gered. Volgens de Franse overheid waren er ook acht kinderen aanwezig in de drie gammele bootjes.

De reddingsdiensten moesten omstreeks 2.30 uur een eerste keer in actie komen, toen een motorbootje dat vijftien migranten, waaronder ook de acht kinderen, vervoerde, pech kreeg voor de kust van het Franse Pas-de-Calais. Daarna onderschepte een patrouille van de Franse zeepolitie in dezelfde zone omstreeks 7.40 uur een bootje met zeventien migranten aan boord. Dat gebeurde op zo'n 18,5 km van Cap Gris-Nez. Tot slot ontdekte een helikopter van de marine, die de zone uit voorzorg uitkamde, omstreeks 8 uur een derde bootje op ongeveer 3,7 km van Calais. Daaruit werden twaalf migranten gered. Hun nationaliteit is niet bekend.

Sterke toename sinds eind 2018

Sinds eind 2018 is het aantal pogingen door migranten om vanuit Frankrijk via bootjes over het Kanaal Groot-Brittannië te bereiken erg toegenomen. Nochtans is de oversteek gevaarlijk omdat het Kanaal druk bevaren wordt, er sterke stromingen staan en de watertemperatuur er doorgaans erg laag is. In 2019 werden 2.758 migranten onderschept tijdens de oversteek, vier keer meer dan in 2018.

