Politie reageert met traangas na gewelddadige incidenten tijdens 1 mei-optocht in Parijs

02 mei 2018

12u46

Bron: KameraOne

Gewelddadige incidenten verstoorden de traditionele 1 mei-optocht van de vakbonden in Parijs. De manifestatie werd ontregeld door ruim 1.000 gemaskerde en in het zwart geklede individuen. De relschoppers hebben verschillende winkels en auto's in brand gestoken en bekogelden de ordediensten met projectielen, waardoor de Franse politie reageerde met een behoorlijke hoeveelheid traangas en een waterkanon. Zo'n 200 mensen zijn opgepakt. Bij de rellen raakten zeker vier mensen, waaronder een politieagent, gewond.