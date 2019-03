Politie reageert hartverwarmend nadat Ryan (12) belt omdat zijn teddybeer verdwenen is DVDA

24 maart 2019

08u58 1

Ryan woont in New York (VS) en raakte deze week zijn teddybeer kwijt. De jongen met autisme (12) vroeg geen hulp aan zijn ouders, maar belde 911 en lichtte de politie in. De lokale politie is verplicht om bij elke oproep de ernst van de situatie ter plaatse op te meten. De agent die bij Ryan aankwam, kreeg ooit een autismetraining, om zichzelf en mensen met autisme te allen tijde veilig te stellen. Hij ging dan ook erg goed met de situatie om. De familie van Ryan is de man bijgevolg heel dankbaar. De teddybeer van Ryan werd uiteindelijk aan de zijkant van zijn bed teruggevonden.