Politie Paraguay zoekt naar lijken op landgoed ex-dictator RL

15 september 2019

03u26

Bron: AFP, Buenos Aires Times 0 In en rond een voormalige woning van de Paraguayaanse oud-dictator Alfredo Stroessner graven tientallen mensen onder leiding van de politie naar stoffelijke resten.

Krakers vonden eerder deze maand drie menselijke schedels toen zij de vloer van een badkamer in de woning openbraken. Het pand stond al jaren leeg.

De politie onderzoekt of het de stoffelijke resten betreft van één van de 423 vermoorde of vermiste personen tijdens het regime van Stroessner. Van 1954 tot 1989 regeerde de dictator het Zuid-Amerikaanse land met ijzeren vuist: duizenden Paraguayanen werden indertijd gemarteld en vluchtten naar het buitenland.

“We hebben een tunnel vol met puin gevonden. Ons is verteld dat de tunnel 100 meter lang is, en eindigt in een kuil waar meer botten liggen”, aldus een woordvoerder van de krakers. Alle gevonden lichamelijke resten zijn naar hoofdstad Asunción gebracht voor forensisch onderzoek.

Bordelen en orgies

Stroessner werd in 1989 afgezet en vluchtte naar Brazilië waar hij in 2006 overleed. De dictator had verschillende panden in Paraguay. “Dat waren vaak bordelen, waar hij zijn vrienden mee naartoe nam om te feesten en orgies te houden met meisjes en jonge vrouwen", aldus Bisschop Mario Medina, die verschillende onderzoeken naar de misdaden van Stroessner coördineerde.

