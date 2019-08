Politie pakt Zweedse verdachte op na explosie in Kopenhagen AW

14 augustus 2019

11u02

Een week na de ontploffing aan een gebouw van de Deense belastingdienst in Kopenhagen, heeft de politie een Zweedse verdachte gearresteerd. De 22-jarige man werd in Zweden opgepakt, zo maakte de politie van Kopenhagen vandaag bekend.

Een andere Zweed (23 jaar) wordt nog internationaal opgespoord. De twee worden ervan verdacht de aanval op het gebouw te hebben uitgevoerd, zegt hoofdinspecteur Jørgen Bergen Skov.



De politie heeft afgelopen nacht op verschillende plaatsen in Zweden acties uitgevoerd. Er werd onder meer een auto in beslag genomen, die vermoedelijk gebruikt werd bij de aanval.

“Aanval tegen het gebouw”

Het gebouw van belastingdienst werd op dinsdagavond 6 augustus getroffen door een zware explosie. Niemand raakte ernstig gewond, maar er was wel aanzienlijke schade. Volgens de politie ging het om een "aanval" die niet tegen personen, maar wel tegen het gebouw gericht was.



Enkele dagen later vond ook een ontploffing plaats aan een politiekantoor in Kopenhagen. Maar volgens Skov is er wellicht geen verband tussen beide explosies.