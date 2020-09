Politie pakt verschillende rechters op in zaak rond vermoorde journalist in Slovakije SPS

14 september 2020

21u47

Bron: Belga 1 Een speciale eenheid van de Slovaakse politie heeft drie prominente rechters en twee vermoedelijke medeplichtigen opgepakt in de zaak rond de vermoorde journalist Jan Kuciak. Ze worden verdacht van corruptie. Tegen zes andere mensen is er een strafrechtelijke procedure gestart.

Sinds de moord op de onderzoeksjournalist Kuciak en zijn verloofde in februari 2018 is de Slovaakse politie een onderzoek gestart naar de corruptienetwerken bij justitie. De miljonair Marian Kocner, die beschuldigd werd opdrachtgever te zijn voor de moord maar vrijgesproken is, zou systematisch rechters en aanklagers hebben omgekocht en gechanteerd om vrijspraken te kopen in zijn talrijke fraudeschandalen.

De moord op de journalist en het daaropvolgende onderzoek legden ook andere gevallen van corruptie bij de rechterlijke macht bloot. In maart werden dertien rechters opgepakt, onder wie de voormalige staatssecretaris voor Justitie, Monika Jankovska. Zij zou gerechtelijke procedures hebben gemanipuleerd in het voordeel van Kocner.

Volgens lokale media zijn dit keer onder meer het hoofd van de regionale rechtbank van Zilina, het hoofd van een districtsrechtbank en een gepensioneerde rechter opgepakt.